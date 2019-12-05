Эмма Стоун, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Ла-Ла Ленд, наконец, выходит замуж. Женихом стал режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери.

Эмма Стоун, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Ла-Ла Ленд", наконец, выходит замуж. Женихом стал режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери.Об этом публично заявил будущий супруг актрисы. Он опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок с возлюбленной. Молодые люди счастливо улыбаются, а артистка, в свою очередь, вытянула вперед руку, чтобы продемонстрировать бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.Поклонников это известие очень обрадовало. Ведь многие считают эту звездную пару примером гармоничных и истинных отношений. Фолловеры стали активно поздравлять Эмму и Дэйва, желать им счастья и долгой совместной жизни.Напомним, 31-летняя Стоун и 34-летний МакКери познакомились несколько лет назад на съемках его программы. На протяжении долгого времени не афишировали свой роман, сообщает .Впервые звездная пара вышла в свет только в начале этого года. По слухам, к тому моменту влюбленные встречались около двух лет. Поводом послужила премия Гильдии американских киноактеров.Отметим, ранее Эмма уже собиралась замуж, о первая попытка не увенчалась успехом. На протяжении пяти лет она встречалась с известным актером Эндрю Гарфилдом. Они планировали пожениться в 2015 году, но за несколько месяцев до значимого события их отношения разрушились.