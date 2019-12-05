Музыкант вместе с Анастасией Решетовой появились на открытии фитнес-клуба Black Star Fitness. Рэпер Тимати повел себя неуважительно к своей спутнице.

Музыкант вместе с АнастасиейРешетовой появились на открытии фитнес-клуба BlackStar Fitness. Рэпер Тимати повел себя неуважительно к своей спутнице.Модельподдержала своего избранника на открытии его нового детища. Она предсталав облегающем черном наряде с открытыми плечами.Рэпер Тиматисначала принимал поздравления и общался с друзьями, а потом сталпозировать фотографам вместе с Анастасией Решетовой. Музыкант поцеловал своювозлюбленную в щеку, а когда модель обняла его и хотелапоцеловать в губы, то он ловко увернулся и увел ее в сторону.Многимприсутствующим это показалось странным. Тем более, что недавно появились слухиоб изменах артиста, сообщаетПоводомдля пересудов стало то, что рэпер Тимати уехал на Мальдивы вскорепосле рождения сына. В Сети стали сплетничать о том, что певец проводитвремя с другой девушкой. На подобные слухи модель отреагировала резко,заверив, что верить подобной информации не стоит.Напомним, 16 октябрястал отцом во второй раз. АнастасияРешетова родила ему сына Ратмира. Также у исполнителя есть дочка Алиса отбывшей пассии Алены Шишковой.Отметим,избранница после родов стала постепенновозвращаться к привычному образу жизни. Через месяц после родов модель вернулась к тренировкамв спортзале.