Музыкант вместе с Анастасией
Решетовой появились на открытии фитнес-клуба Black
Star Fitness. Рэпер Тимати повел себя неуважительно к своей спутнице.
Музыкант вместе с Анастасией
Решетовой появились на открытии фитнес-клуба Black
Star Fitness. Рэпер Тимати повел себя неуважительно к своей спутнице.
Модель
поддержала своего избранника на открытии его нового детища. Она предстала
в облегающем черном наряде с открытыми плечами.
Рэпер Тимати
сначала принимал поздравления и общался с друзьями, а потом стал
позировать фотографам вместе с Анастасией Решетовой. Музыкант поцеловал свою
возлюбленную в щеку, а когда модель обняла его и хотела
поцеловать в губы, то он ловко увернулся и увел ее в сторону.
Многим
присутствующим это показалось странным. Тем более, что недавно появились слухи
об изменах артиста, сообщает
Поводом
для пересудов стало то, что рэпер Тимати уехал на Мальдивы вскоре
после рождения сына. В Сети стали сплетничать о том, что певец проводит
время с другой девушкой. На подобные слухи модель отреагировала резко,
заверив, что верить подобной информации не стоит.
Напомним, 16 октября
стал отцом во второй раз. Анастасия
Решетова родила ему сына Ратмира. Также у исполнителя есть дочка Алиса от
бывшей пассии Алены Шишковой.
Отметим,
избранница после родов стала постепенно
возвращаться к привычному образу жизни. Через месяц после родов модель вернулась к тренировкам
в спортзале.