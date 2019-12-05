Телеведущая Регина Тодоренко уже в который раз показала общественности, что она не только знаменитость, но и заботливая мама. Девушка опубликовала любопытное фото, на котором вывалила сочащуюся молоком грудь.

Телеведущая Регина Тодоренко уже в который раз показала общественности, что она не только знаменитость, но и заботливая мама. Девушка опубликовала любопытное фото, на котором вывалила сочащуюся молоком грудь.Ровно год назад в семье Тодоренко и Топалова появился на свет долгожданный малыш. Мальчика назвали Майклом, и буквально на днях он отметил свой первый день рождения. По этому поводу Регина выложила в свой микроблог примечательное фото, на котором частично оголила пышную грудь."С Днем Рождения всю нашу большую семью ) Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел 👼! Его зовут Майкл, Мишель, Миша 🐻..... Для меня это самое большое счастье – быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо , что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! ❤️ Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Регина на личной странице в социальной сети "Инстаграм".Поклонники пришли в восторг от столь нежной сцены. Стоит отметить, что психологи считают, что во время кормления грудью между мамой и малышом устанавливается прочная связь. Кроме того, грудное молоко богато всеми необходимыми для здоровья ребенка микроэлементами.Подписчики принялись наперебой поздравлять молодых родителей и их юного наследника. Многие поспешили высказать свои наилучшие пожелания сыну звездных родителей, в том числе и их коллеги по миру российского шоу-бизнеса.4 Дек 2019 в 11:54 PST"Малышка! С днем рождения нашего зайчика! Будьте здоровыми, остальное заработаем и купим:) Мой Миеныш-панденыш уже на низком старте 😂", – написала певица Рита Дакота. Сергей Лазарев поздравил ребенка так: "Ураааа!! С ДнеМ Рождения Майкла!!!!!❤️❤️", а Наталья Подольская оставила ряд забавных смайликов, выражающих крайнюю радость от годовщины сына Тодоренко и Топалова.