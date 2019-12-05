Телеведущая Эвелина Бледанс нередко любит подшучивать над своими поклонниками. Впрочем, имея отменное чувство юмора, знаменитость иногда удивляет фанатов.

Телеведущая Эвелина Бледанс нередко любит подшучивать над своими поклонниками. Впрочем, имея отменное чувство юмора, знаменитость иногда удивляет фанатов.Так Эвелина побывала на одном из мероприятий, где встретилась с бывшем супругом знаменитой зарубежной актрисы Моники Белуччи. Звезда отечественного шоу-бизнеса даже выставила напоказ общественности несколько фото, где она позирует вместе с ним. По всей видимости, медиа-персоны нашли между собой общий язык и весьма неплохо проводили время в компании друг-друга.Любопытной деталью на всех фото, которые Бледанс разметила на личной странице в социальной сети "Инстаграм" является ярко желтый цветок. Впрочем, неизвестно, кто подарил его телеведущей. Гораздо любопытнее то, что Венсан Кассель, которого в мире знают как известного французского актера, внезапно сравнил российскую знаменитость со своей бывшей женой – Моникой Белуччи. Об этом Эвелина сама сообщила в своем микроблоге.Поклонники и звезды отечественной эстрады тотчас же, как это нередко бывает, принялись гадать – уж не имеет ли звезда отечественного шоу-бизнеса каких-нибудь масштабных планов на сердце французского сердцееда? А может быть, Кассель и сам не прочь провести время с российской красавицей? Так Лолита Милявская поинтересовалась: "Запал?)✌️😘😂?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).5 Дек 2019 в 12:01 PSTВ свою очередь Эвелина ответила ей с неизменным чувством юмора, тем самым признавшись в странном желании: "Дорогая, моя, твои слова да Богу в уши!". Таким образом знаменитость спровоцировала целую волну любопытных комментариев. Впрочем, некоторые поспешили предупредить телеведущую о том, что Венсан является довольно ветреным ухажером: "Еще тот тип, всех перещёлкал, будьте бдительны🌹".Впрочем, Бледанс не столь проста, как оказалось. Она сообщила переживающей поклоннице, что будет осторожна и что впредь будет опасаться французского ловеласа. Тем не менее, скорее всего, знаменитость просто пошутила.