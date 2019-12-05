Футболистка Алена Трушкина трагически погибла в автокатастрофе. Девушке было 23 года.

Футболистка Алена Трушкина трагически погибла в автокатастрофе. Девушке было 23 года.Находясь за рулем своего автомобиля, Алена выехал на встречную полосу и справилась с управлением. Машина Трушкиной врезалась в грузовик. Врачи не смогли спасти футболистку.Алена Трушкина известна по выступлениям за омский "Иртыш", "Уфу" и красноярский "Енисей". Алена становилась победительницей студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе Сибирского университета.