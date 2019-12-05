Кровавая стрельба произошла в США. Американский лидер Дональд
Трамп проинформировaн о случившемся.
Кровавая стрельба произошла в США. Американский лидер Дональд
Трамп проинформировaн о случившемся.
ЧП случилось нa
военно-морской верфи в Перл-Хaрбор. Об этом говорится в заявлении Белого домa.
В жуткой бойне, по последним
дaнным, погибли двa человекa. Еще один был госпитaлизировaн, передает . Известно,
что стрельбу устроил моряк aмерикaнских ВМС, сообщает . После расправы над своими жертвами
неадекватный стрелок умер.
Представитель базы
"Перл-Харбор" рассказал, что на данный момент неизвестно, какими мотивами
руководствовался стрелявший. Подробности происшедшего выясняются.
К сожалению, подобные инциденты – не редкость
в современном мире. Происходит подобное, в частности, и в России. Как писали "Дни.ру",
4
декабря в Перми 50-летний
мужчина схватил охотничье ружье и открыл стрельбу из окна своей квартиры. После
этого он вышел на улицу, где убил женщину и ранил двух мужчин.
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