05.12.2019

2019-12-05 12:30:30

У подмосковного таксиста нашли килограмм героина

Сотрудники МВД России задержали в подмосковном Одинцово таксиста, при котором был обнаружен килограмм героина. Наркотик в порошковом виде был упакован в сверток, сообщает в четверг сайт .



Выяснилось, что 34-летний уроженец ближнего зарубежья сбывал

запрещенное вещество в разных городах страны, делая закладки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.