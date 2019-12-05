Правительство Украины планирует запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Нововведение должно вступить в силу 1 марта 2020 года, ..

Правительство Украины планирует запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Нововведение должно вступить в силу 1 марта 2020 года, передает агентство УНИАН.Глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев заявил, что упрощенный режим поездок несет "угрозу национальной безопасности страны". Отмечается, что украинцы смогут попасть в Россию по загранпаспорту, дипломатическому или служебному паспорту.