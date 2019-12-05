Посольство Украины в Венгрии направило обращение в Министерство внешней экономики и иностранных дел республики из-за сюжета на местном телевидении. Там обозначили Крым частью России.

Посольство Украины в Венгрии направило обращение в Министерство внешней экономики и иностранных дел республики из-за сюжета на местном телевидении. Там обозначили Крым частью России.Украины потребовали от венгерского МИДа и канала "М1", где вышел сюжет, исправить надпись, обозначающую Крым частью России. Об этом сообщает украинское посольство в Венгрии на своей странице в "Фейсбук".По словам украинских дипломатов, они надеются, что произошедшее является "досадным недоразумением", а не сознательным действием. "Учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении посольства.Дипломаты добавили, что ожидают, что в Будапеште исправят видео "в соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии".Ролик, вызвавший истеричную реакцию украинских дипломатов, был показан на венгерском телевидении в конце ноября. Крым там обозначен частью России.В частности, присутствовала подпись "полуостров Крым, Россия – 2019". Как сообщает "", телеканал транслирует также на территорию Закарпатья, где проживает много этнических венгров.Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.