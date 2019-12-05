ОМВД России по району Богородское г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Новожилова Андрея Александровича...

ОМВД России по району Богородское г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Новожилова Андрея Александровича, 1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2004 года.Приметы: рост 170 см, на вид 25-30 лет, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные короткие, брови прямые.Особые приметы: татуировки: на внешней стороне левого плеча«кельтский узор», над левым запястьем – группа крови, на внешней стороне левой кисти, между большими и указательными пальцами – буква.Одежда: синяя куртка, черный свитер, джинсы голубые, зимние ботинки черного цвета на молнииПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73