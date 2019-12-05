7 декабря в городе пройдёт его торжественное открытие

5 декабря в городе Александрове Владимирской области на набережной реки Серая, установили памятник Ивану Грозному. 7 декабря пройдёт торжественное открытие памятника, сообщает газета «Новый город Александров».Александровские власти планировали открыть памятник ещё в 2016 году, однако из-за работ по очистке реки церемонию приходилось постоянно переносить. Через год администрация решила убрать установленный монумент. По информации представителей власти, на этот раз все необходимые формальности были решены и город готов к открытию памятника.Ожидается, что в открытии памятника примут участие митрополит владимирский и суздальский Тихон, и, возможно, Владимир Сипягин.