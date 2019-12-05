В среду из больниц Доминиканы выписаны двое россиян, пострадавшие в столкновении автобуса с грузовиком, на лечении остаются 18 человек.

В среду из больниц Доминиканы выписаны двое россиян, пострадавшие в столкновении автобуса с грузовиком, на лечении остаются 18 человек.Туристический автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком 26 ноября. В салоне автобуса было 42 человека, никто, к счастью, не погиб. Семеро россиян отправились домой в тот же день.По состоянию на 29 ноября в больнице было 20 человек. Сейчас же, по словам представителя туроператора, двоих выписали из больницы, и шестерых перевели из отделения интенсивной терапии в обычный стационар. Трое россиян остаются в отделениях интенсивной терапии в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.Ситуацию держат на контроле наши дипломаты и Ростуризм.