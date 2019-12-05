На линии соприкосновения в Донбассе погибли двое полковников спецназа Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили провокацию. Об этом сообщают в министерстве госбезопасности Донецкой народной республики.

На линии соприкосновения в Донбассе погибли двое полковников спецназа Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили провокацию. Об этом сообщают в министерстве госбезопасности Донецкой народной республики.Оба офицера подорвались на минах. Как заявляют в ДНР, диверсанты должны были с позиций ополчения обстрелять украинские войска. У офицеров при себе были взрывные устройства. Бойцы народной милиции уничтожили их на месте.Украинская армия эвакуировала одно из тел, второе ополченцы в ближайшее время также передадут украинской стороне, сообщает телеканал "Россия 24".