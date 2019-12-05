Водитель Лансера не справился с управлением и выехал на встречку

В деревне Аленино Киржачского района Владимирской области столкнулись две иномарки Mitsubishi. В результате аварии погиб 35-летний житель села Филипповского, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, 35-летний водитель «Лансера» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в «Паджеро» под управлением 65-летнего мужчины. Водитель «Лансера» скончался на месте до приезда «скорой» помощи. Пассажиры обеих машин были доставлены в больницу с различными травмами.