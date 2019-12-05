Германия высылает двух российских дипломатов. Поводом стало расследование убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. Якобы там нашли русский след, естественно, без доказательств. Какова реакция Москвы?

МИД Германии объявил двух сотрудников российского посольство персона нон грата. Там заявили, что эта мера связана с расследованием убийства гражданина Грузии, совершенного в Берлине. В российском МИД уже пообещали ответить на недружественный и безосновательный шаг.Новость, за считанные минуты вышедшая в топы немецких интернет-СМИ. Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.Жест, который стал результатом промежуточного расследования убийства в немецкой столице гражданина – искали русский след.Первые сообщения из официального заявления МИДА Германии: "Сегодня генеральный прокурор взял на себя расследование по этому делу на том основании, что имеются достаточные фактические свидетельства того, что убийство совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов автономной Чеченской Республики в составе РФ".Речь идет об убийстве Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в оживленном сквере по пути в мечеть. Убийца был задержан, им оказался 49-летний россиянин.Сначала следствие рассматривало убийство как заказное, а позже в деле все-таки начала появляться пресловутая рука Кремля. И главный фигурант превращается в спецагента российских спецслужб. Разумеется, без каких-либо доказательств." Это является элементом информационной войны, нагнетанием напряженности в отношении двух стран, так как дело касается дипведомств, я уверен, что в российский МИД разрабатывает способы реагирования. Если ответ будет зеркальным, не исключено, что будет решение в отношении немецких дипломатов", — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков."Тем, кто смотрит на вещи с точки зрения здравого смысла, понятно, что это решение политизировано и провокационно по своей сути", — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В том, что ответные меры будут, сомневаться уже не приходится. Глава российского МИД Сергей Лавров уже заявил, что для их выработки потребуется небольшое время. На действия немецких коллег отреагировал и посол России в Германии Сергей Нечаев."Глубоко разочарованы действиями германской стороны. Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских госструктур к этому инциденту не было и нет. Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования. Указанные действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях, и/, разумеется, не останутся без надлежащей реакции".А заявления германской стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала не иначе как безосновательными: "Рассматриваем заявления германской стороны о выселке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер".Новость о высылке на Родину российских дипломатов стала поводом для рассуждений в СМИ на тему возможных срывах предстоящей встречи в нормандском формате. Ясность вносит сама канцлер Германии."Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления. Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в нормандском формате, там речь пойдет об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в минском процессе. Но в вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие", — заявила Меркель.При этом немецкие издания уже с гордостью сообщают о некоем благородстве немецких властей: Берлин не будет призывать страны-партнеры к высылке дипломатов, как некогда это делал Лондон.Политические эксперты тем временем уже определили обозримое будущее российско-германских отношений – санкционные шаги, если они последуют со стороны правительства Меркель, размывают возможности энергетического партнерства двух стран.