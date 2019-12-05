Фигурантка, являясь сотрудницей одной из финансовых организаций, путем обмана и злоупотреблением доверия похищала денежные средства своих коллег.

СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.Установлено, что фигурантка уголовного дела, являясь сотрудницей одной из финансовых организаций, путем обмана и злоупотреблением доверия похищала денежные средства своих коллег.Так, злоумышленница сообщала потерпевшим ложную информацию о тяжелом материальном положении себя и своих близких, а также необходимости рефинансирования своих кредитных обязательств. Получив от знакомых денежные средства, она создавала видимость добросовестности ее намерений, составляя от своего имени расписку в получении необходимых сумм. Однако возвращать полученные деньги женщина не намеревалась, а средствами пользовалась по собственному усмотрению. Аналогичным образом фигурантка похитила свыше 59 миллионов рублей у 37 граждан.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемую, 32-летнюю жительницу Московской области.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД Росси по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28