В четверг, 5 декабря, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая авария с участием 13 автомобилей. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС. По ..

В четверг, 5 декабря, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла массовая авария с участием 13 автомобилей. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС.По предварительной версии, автомобиль Audi А7 врезался в Mercedes, который остановился перед пешеходным переходом. От сильного удара первая машина вылетела на газон разделительной полосы и по касательной задела еще 11 транспортных средств.В результате аварии пострадали два человека из Audi. Они получили травмы средней степени тяжести, передает РБК.