При расфасовке мусора на конвейерной ленте обнаружено тело младенца. Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса России (убийство матерью новорожденного ребенка).

При расфасовке мусора на конвейерной ленте обнаружено тело младенца. Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса России (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщается на сайте ведомства.Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. На конвейерной ленте сортировочной станции мусора при расфасовке было обнаружено тело новорожденного мальчика. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают персонал станции, а также водителей мусоровозов. Проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить личность матери ребенка и ее местонахождение. С целью выяснить давность и причину смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.Ранее в кустах поселка Дружба был обнаружен грудной ребенок, завернутый в плед. Как оказалось, его оставила мать, не желающая заниматься воспитанием младенца.