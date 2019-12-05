Помочь может каждый. Петербургские спасатели провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи при остановке сердца. По статистике, по этой причине в России ежегодно уходят из жизни до 300 тысяч человек. Каждые 45 секунд в мире кто-то умирает из-за внезапных проблем с сердцем. Инструкторы национального совета по реанимации научили определять признаки клинической смерти, делать искусственное дыхание и применять автоматический дефибриллятор.

В преддверии дня добровольца, который отмечают 5 декабря, петербургские спасатели провели мастер-класс по оказанию первой помощи при остановке сердца. И они утверждают, что помочь может каждый.По статистике, передает "Вести Санкт-Петербург", от внезапной остановки сердца в России ежегодно погибают порядка 300 тысяч человек. А в мире по этой причине каждые 45 секунд кто-то уходит из жизни.Сегодня инструкторы национального Совета по реанимации учили определять признаки клинической смерти, правильно делать искусственное дыхание и пользоваться дефибриллятором.