В Сочи подводят итоги рабочего интенсива Зимний остров. Он завершается 5 декабря.

В Сочи подводят итоги рабочего интенсива "Зимний остров". Он завершается 5 декабря.На это мероприятие приехали около полутора тысяч специалистов, как государственных, так и частных, которые внедряют цифровые технологии, передает "Россия 24".Все четыре дня декабря участники обсуждали, в том числе, наилучшие способы вывода российских проектов и продукции на мировой рынок. Также речь шла о подготовке кадров для цифровой экономики. Среди тех, кто представил свои идеи на "Зимнем острове", были и победители конкурса "Лидеры России".