Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против двух российских граждан и семи компаний, подозреваемых в киберпреступлениях. Соответствующая информация появилась на сайте ..

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против двух российских граждан и семи компаний, подозреваемых в киберпреступлениях. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.В частности, ограничительные меры были приняты в отношении компании Evil Corp. Организацию обвиняют в разработке и распространении вредоносной программы Dridex.Власти США также ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева. Их обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для персональных компьютеров.