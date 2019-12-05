Помощник начальника УВД по ЦАО (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Владимир Самохвалов наградил троих граждан за оказанную помощь сотрудникам полиции в раскрытии преступления.

Помощник начальника УВД по ЦАО (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Владимир Самохвалов наградил троих граждан за оказанную помощь сотрудникам полиции в раскрытии преступления.Как сообщалось ранее, 15 ноября на Зоологической улице был совершен грабеж. Неизвестный, разбив окно припаркованного автомобиля, похитил из салона машины ценные вещи, принадлежавшие 28-летнему москвичу. Наживой для злоумышленника стали кожаная сумка с личными вещами и документами, а также портативный компьютер с аксессуарами.Очевидцами преступления стали молодые люди, проходящие мимо. Они обратили внимание на подозрительного мужчину, который быстро отдалялся от автомобиля с разбитым стеклом. Граждане заметили, как злоумышленник выкинул в урну документы из сумки и забежал в автобус. Не растерявшись, они оперативно передали все сведения полицейским. Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД по Пресненскому району, остановив автобус, задержали подозреваемого и изъяли у него похищенные вещи потерпевшего.Владимир Самохвалов вручил трем гражданам благодарственные письма и памятные подарки за неравнодушие и проявленную гражданскую позицию, а также отметил, что каждый из них - сильная личность с твёрдым характером и поистине горячим сердцем.Пресс-служба УВД по ЦАО8 (495) 600-11-60