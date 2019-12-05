У 37-летнего жителя Московской области были обнаружены и изъяты 66 пакетиков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства - кокаина.Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования на улице Хамовнический вал, для проверки документов остановили подозрительного гражданина, который при виде полицейских резко изменил направление движения. При личном досмотре у 37-летнего жителя Московской области были обнаружены и изъяты 66 пакетиков с веществом неизвестного происхождения общей массой более 240 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, вещество является наркотическим средством - кокаином. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем закладок.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60