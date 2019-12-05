Российский телеведущий Валдис Пельш рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации шоумена. Пельш якобы пожаловался на боли в грудной клетке, которые возникли у него на фоне физических нагрузок.

Российский телеведущий Валдис Пельш рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации шоумена. Пельш якобы пожаловался на боли в грудной клетке, которые возникли у него на фоне физических нагрузок.Российский телеведущий рассказал, что со здоровьем у него все в порядке, сообщает "Мир 24". По его словам, он проходит плановую проверку в центре Вишневского и уже вечером, 4 декабря, намерен поехать домой. "Ни о какой госпитализации речи не идет", — отметил Валдис Пельш.Также в некоторых СМИ появилась информация об оперировании телеведущего. Директор Пельша Табриз Шахиди рассказал Агентству городских новостей "Москва", что "никаких операций не было и не могло быть". По его словам, Валдис заканчивает "обычный чекап", завтра, 5 декабря, у него обычный рабочий день, а в пятницу, 6 декабря, командировка в Мурманск. "Перестаньте множить глупости желтых СМИ — мы сильно устаем от этого. Все хорошо, все просто чудесно", — отметил Табриз Шахиди.Телеведущему в настоящее время 52 года. Он является одним из основателей и участником музыкальной группы "Несчастный случай". Валдис Пельш, в первую очередь, известен как ведущий ряда телепрограмм.