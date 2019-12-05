Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию. Ее прибывание в России оказалось недолгим.

Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию. Ее прибываниев России оказалось недолгим.Целый месяц СМИ обсуждали возвращение звезды 90-х в Россию.Наталья Ветлицкая, которая много лет назад переехала в Европу, решила возобновитьгастрольную деятельность на родине.Звезда запланировала сольныеконцерты на осень 2020 года. Чтобы напомнить о себе и привлечь на выступлениезрителей, Ветлицкая дала интервью паре федеральных каналов. Также она завеластраницу в "Инстаграм", создала собственный сайт, пообещала поклонникамвдохнуть жизнь в старые хиты, а также записать новые песни.Не успели фанаты обрадоватьсявозвращению Натальи Ветлицкой в Россию, как она упорхнула обратно в Барселону. Теперьартистка публикует в новоприобретенном микроблоге кадры из этого солнечного уголка.Поклонникитакого поворота событий не ожидали. "Уже уехала что ли? Вернулась, называется!","Приезжайте обратно!" – пишут ей подписчики.Судя по всему, уехала на вторую родину, чтобы взяться за работу. Об этом свидетельствуетсвежее видео в "Инстаграм", на котором вокалистка просит помощи у фанатов. Какоказалось, любимая собака артистки сгрызла провод, который соединял синтезаторс педалью. Теперь звезда интересуется можно ли заменить испорченныйпереключатель. По словам , проблему необходимо решить очень быстро. Подписчики, среди которых, как оказалось, много музыкантов, с удовольствием дали вокалистке пару хороших советов.