Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию. Ее прибывание
в России оказалось недолгим.
Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию. Ее прибывание
в России оказалось недолгим.
Целый месяц СМИ обсуждали возвращение звезды 90-х в Россию.
Наталья Ветлицкая, которая много лет назад переехала в Европу, решила возобновить
гастрольную деятельность на родине.
Звезда запланировала сольные
концерты на осень 2020 года. Чтобы напомнить о себе и привлечь на выступление
зрителей, Ветлицкая дала интервью паре федеральных каналов. Также она завела
страницу в "Инстаграм", создала собственный сайт, пообещала поклонникам
вдохнуть жизнь в старые хиты, а также записать новые песни.
Не успели фанаты обрадоваться
возвращению Натальи Ветлицкой в Россию, как она упорхнула обратно в Барселону. Теперь
артистка публикует в новоприобретенном микроблоге кадры из этого солнечного уголка.
Поклонники
такого поворота событий не ожидали. "Уже уехала что ли? Вернулась, называется!",
"Приезжайте обратно!" – пишут ей подписчики.
Судя по всему, уехала на вторую родину, чтобы взяться за работу. Об этом свидетельствует
свежее видео в "Инстаграм", на котором вокалистка просит помощи у фанатов. Как
оказалось, любимая собака артистки сгрызла провод, который соединял синтезатор
с педалью. Теперь звезда интересуется можно ли заменить испорченный
переключатель. По словам , проблему необходимо решить очень быстро. Подписчики, среди которых, как оказалось, много музыкантов, с удовольствием дали вокалистке пару хороших советов.