Виктория Боня нередко попадает в курьезные ситуации. Девушка вновь крупно опозорилась, теперь за рубежом.

Виктория Боня нередко попадает в курьезные ситуации. Девушка вновь крупно опозорилась, теперь за рубежом.Экс-звезда нашумевшего реалити-шоу "Дом-2" отправилась в Турцию, чтобы отдохнуть и порадовать поклонников новыми фотографиями. Правда, вместо восхищения знаменитость вызвала лишь смех, когда внезапно забыла, куда именно она прилетела. Роскошная красотка неправильно написала название города."Всем доброго утра, лечу в Станбул" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – поведала Боня на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Курьезное видео звезда отечественного шоу-бизнеса разместила в разделе "Сторис", а текст сопроводила забавным смайликом.Разумеется, злопыхатели не могли оставить без внимания такой факт. Они принялись на все лады потешаться над девушкой, оставляя ироничные комментарии. "Оригинальный выбор направления. Где можно купить путевку в СтаНбул", – с изрядной долей иронии поинтересовался один из пользователей.По всей видимости, Виктории стало стыдно. Экс-участница "Дома-2" удалила позорный пост. Вместо этого она опубликовала новую порцию снимков с отдыха. Тем не менее, как нередко говорится, что попало в глобальную Сеть, то навеки в ней останется.4 Дек 2019 в 12:23 PSTНапомним, ранее Боня с размахом день рождения. Для празднования торжества звезда отправилась на Мальдивские острова. Там она арендовала виллу в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.