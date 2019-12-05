Подмосковный Витязь добился победы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против Амура. Победитель матча в Хабаровске был выявлен в серии послематчевых буллитов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Подмосковный "Витязь" добился победы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Амура". Победитель матча в Хабаровске был выявлен в овертайме. Встреча завершилась со счетом 3:2.Клуб из Подольска на протяжении всего матча вынуждал находиться хабаровчан в роли догоняющих. На шайбы Йоонаса Няттинена и Александра Семина хоккеисты "Амура" ответили дублем Владислава Ушенина. Но в серии послематчевых буллитов гости оказались точнее – решающий бросок вновь на счету Семина.Для "Витязя" эта победа стала третьей в предыдущих пяти матчах. "Амур" же четыре матча из шести завершил поражением.