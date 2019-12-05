Планы по реконструкции вновь не сложились

Арбитражный суд Владимирской области забрал здание бывшего кинотеатра «Художественный» у компании «Лилу продакшн», которая 2 года назад получила его от мэрии в концессию на 49 лет. Компания должна была открыть новый комплекс в августе 2020 года.По информации Про Владимир, фирма получила в своё распоряжение не только здание, но и прочее оборудование, взамен на то, что сможет превратить «Художку» в торгово-развлекательный центр. В самом начале директор «Лилу Продакшн» пообещал сделать в здании несколько кинозалов, открыть интерактивный музей, мультимедийный выставочный комплекс и виртуальную библиотеку. На это в компании обещали вложить не менее 50 млн рублей.Но за 2 года у здания кинотеатра обновился лишь фасад. Компания не смогла даже утвердить проектную документацию, а вскоре появились и долги перед городом. В августе 2019 мэрия подала в суд иск о расторжении концессионного соглашения. Арбитражный суд Владимирской области обязал «Лилу Продакшн» вернуть здание в собственность города, а также выплатить штраф в размере 6 185 000 рублей.