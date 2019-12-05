Полиция проверяет информацию о заложенных бомбах

5 ноября во Владимире эвакуировали людей из зданий городской администрации на ул. Горького и арбитражного суда Владимирской области на Октябрьском проспекте. Полиция проверяет поступившую информацию о заложенных бомбах.В обоих местах работают кинологи, «скорая» помощь и спасатели МЧС. В пресс-службе УМВД по Владимирской области пока никак не комментируют информацию.Напомним, последний раз во Владимире эвакуации проходили октябре. Тогда телефонный террорист «заминировал» департаменты здравоохранения и социальной защиты населения. На задержанного жителя Гороховца возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма».