В городе стартуют тренировочные сборы

Уникальное событие в спортивной жизни Владимира произойдет на этой неделе. Учебно-тренировочные сборы по каратэ проведут лучшие специалисты в своем делеТанака Такенори 8 Дан JKS и Алексей Хатнюк 5 Дан JKS.Сенсэй Танака – потомственный самурай, тонкости боевого искусства в его роду веками передавались от отца к сыну. Почти семь десятилетий (!) он посвятил философии и мастерству каратэ. Пять лет Танака входил в десятку лучших бойцов Японии, внеся свою лепту в приобщение боевого искусства к олимпийским видам спорта. На Олимпиаде-2020 каратэ впервые войдет в программу состязаний.Алексей Хатнюк – неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Его стаж занятий каратэ – 32 года. Вот у таких мастеров юные спортсмены Владимира и области будут перенимать тонкости боевого искусства.Учебно-тренировочные сборы проводит Владимирская региональная общественная организация «Спортивный клуб «САН-РИН» в рамках реализации проекта «Доступный спорт», поддержанного грантом Президента России.Сборы будут проходить 6 и 7 декабря с 10.00 до 20.008 декабря в 09.30 показательными выступлениями откроется Турнир памяти основателя и первого руководителя клуба «САН-РИН» Андрея Евдокимова.Место проведения:Спортивный центр «Молодежный» (ул. Егорова, 3 А)Дополнительную информацию можно получить по телефону:+7 (904) 033-32-68 – руководитель проекта «Доступный спорт» Александр КузьминСайт клуба , группа в ВК:СПРАВКА:Проект «Доступный спорт» - это шанс приобщиться к прекрасному миру спорта широкому кругу ребят. Сюда могут прийти мальчики и девочки разного возраста, даже те, у кого нет ярко выраженных способностей к успешному развитию в обычных видах спорта. А у ребят из небогатых семей есть уникальная возможность – льготно и даже бесплатно заниматься каратэ у высококвалифицированных тренеров и участвовать в соревнованиях. Занятия проходят в четырех спортивных залах, расположенных в разных районах Владимира, так что можно выбрать тот, что ближе к дому.В рамках проекта будет организован летний спортивный лагерь.