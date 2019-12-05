5 декабря популярной телеведущей исполняется 41 год. Предстоящий год станет непростым для Лены Летучей. В отношениях звезды с мужем наступит большой кризис.
5 декабря популярной телеведущей исполняется 41 год. Предстоящий год станет непростым для Лены Летучей. В отношениях звезды с мужем наступит большой кризис.
Лена Летучая – невероятно
счастливый человек. Удивительно, но она так не считает. Телеведущая очень устала
от коммуникаций с внешним миром.
"После празднования своего дня
рождения главная блондинка российского телевидения возьмет паузу и попробует переосмыслить
то, что происходит в ее жизни, – рассказала "Дни.ру". – Елена невероятно ответственный человек, поэтому те дела, которые она держит
на контроле, никогда не выпускает из виду. Январь станет месяцем анализа и
спокойного отдыха. Возможно, для полноценного отдыха Летучей придется отключить
телефон".
Февраль даст новый виток в личной
жизни Елены. "Речь идет о новом мужчине, который, кстати, тоже будет не
свободным. Влюбленные будут стараться держаться отношения в тайне, но все быстро
раскроется. История, так или иначе, вылезет на суд общественности. Жене нового
избранника телеведущей удастся повлиять на отношения любовников, они закончатся.
Летучая вернется в семью, но в апреле ее ждет большой кризис.
Начнется
депрессия, отношения с мужем дадут трещину. Моральное и физическое истощение Елены
приведет к апатии. Все лето она будет сама не своя. Работа уйдет на второй план
и перестанет приносить ей радость. Все стабилизируется лишь к началу осени.
Единственное, по картам я не вижу, расстанется она со своим мужем или нет.
Отношения между ними просто никакие, но разрыва я не вижу", – сделала
предсказание Копнева на картах.
3 Дек 2019 в 10:41 PST
Сентябрь станет для очередным
периодом анализа. Она будет находиться одна. Вселенная пошлет ей покой и умиротворение,
поможет привести мысли в голове в порядок. Не исключено, что даже поменяет круг
общения. А вот с октября стартует новый период ее жизни.
"Елене будет страшно,
но бояться не стоит. Перед ней откроются новые перспективы. До конца осени вижу
усиление энергии денег: можно предположить, что ждут интересные контракты.
Декабрь станет месяцем интриг и сплетен. Она встретит интересного человека на
своем пути, который позже станет ее духовным наставником", – добавила гадалка.