5 декабря популярной телеведущей исполняется 41 год. Предстоящий год станет непростым для Лены Летучей. В отношениях звезды с мужем наступит большой кризис.

5 декабря популярной телеведущей исполняется 41 год. Предстоящий год станет непростым для Лены Летучей. В отношениях звезды с мужем наступит большой кризис.Лена Летучая – невероятносчастливый человек. Удивительно, но она так не считает. Телеведущая очень усталаот коммуникаций с внешним миром."После празднования своего днярождения главная блондинка российского телевидения возьмет паузу и попробует переосмыслитьто, что происходит в ее жизни, – рассказала "Дни.ру". – Елена невероятно ответственный человек, поэтому те дела, которые она держитна контроле, никогда не выпускает из виду. Январь станет месяцем анализа испокойного отдыха. Возможно, для полноценного отдыха Летучей придется отключитьтелефон".Февраль даст новый виток в личнойжизни Елены. "Речь идет о новом мужчине, который, кстати, тоже будет несвободным. Влюбленные будут стараться держаться отношения в тайне, но все быстрораскроется. История, так или иначе, вылезет на суд общественности. Жене новогоизбранника телеведущей удастся повлиять на отношения любовников, они закончатся.Летучая вернется в семью, но в апреле ее ждет большой кризис.Начнетсядепрессия, отношения с мужем дадут трещину. Моральное и физическое истощение Еленыприведет к апатии. Все лето она будет сама не своя. Работа уйдет на второй плани перестанет приносить ей радость. Все стабилизируется лишь к началу осени.Единственное, по картам я не вижу, расстанется она со своим мужем или нет.Отношения между ними просто никакие, но разрыва я не вижу", – сделалапредсказание Копнева на картах.3 Дек 2019 в 10:41 PSTСентябрь станет для очереднымпериодом анализа. Она будет находиться одна. Вселенная пошлет ей покой и умиротворение,поможет привести мысли в голове в порядок. Не исключено, что даже поменяет кругобщения. А вот с октября стартует новый период ее жизни."Елене будет страшно,но бояться не стоит. Перед ней откроются новые перспективы. До конца осени вижуусиление энергии денег: можно предположить, что ждут интересные контракты.Декабрь станет месяцем интриг и сплетен. Она встретит интересного человека насвоем пути, который позже станет ее духовным наставником", – добавила гадалка.