Экс-участница шоу Дом-2 Нелли Ермолаева и ее муж воспитывают сына Мирона. Мальчику скоро исполнится два. Звезда телестройки поделилась необычным взглядом на воспитание малыша.

Экс-участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева и ее мужвоспитывают сына Мирона. Мальчику скоро исполнится два. Звезда телестройки поделиласьнеобычным взглядом на воспитание малыша.33-летняя Нелли Ермолаева не хочет отдавать наследника в детскийсад. Экс-жительница телестройки боится, что маленький Мирон получит психологическуютравму из-за нерадивых воспитателей или злых детей.По словам Ермолаевой, она до сих пор с ужасом вспоминаетсвой опыт посещения дошкольных образовательных учреждений. Также она постояннонатыкается на негативные отзывы о яслях и садах. Более того, звезда телестройки выступаетпротив вакцинации, а ведь это необходимое условие для зачисления в сад."У меня остались не очень хорошие воспоминания о садике, ябы даже сказала – психологическая травма. Итак, почему я не отдам туда Мирона?Я против того, что ребенка резко погружают в незнакомую среду, оставляют взависимости от чужого взрослого человека в окружении толпы детей. Плюс в садахдетишки друг от друга подхватывают вирусы и по кругу болеют", – написала звездашоу "Дом-2" Нелли Ермолаева в личном "Инстаграм".Звезда телестройки считает, что ее наследнику необходим индивидуальныйподход. Нелли Ермолаеву беспокоит, что воспитатели не будут уделять ее малышудостаточно внимания. Общий режим, который установлен в образовательныхучреждениях для дошколят, убивает в малышах индивидуальность."В сон час, как сейчас помню ... не разрешали ходить в туалет, нужно было дожидаться, когда все проснуться.А представляете, маленький ребенок, который очень хочет на горшок и ему запрещают", – вспоминает Нелли.26 Ноя 2019 в 7:27 PST"Вокруг очень много кружков, секций, в которых ребенок можетразвиваться и общаться со сверстниками. Организовать развивающие занятия повозрасту под силу любому педагогу, няне или самой маме. Когда же ребенокпроводит большую часть времени не дома, понятие "семья" остается для негочем-то размытым, а это может отразиться на характере в будущем", – рассудила звездаОтметим, что Нелли Ермолаева активно работающая мама: она ведетнесколько бизнес-проектов, посещает светские мероприятия, занимается творчеством.Пока бывшая жительница трудится за ее сыном, судя по всему, присматриваетняня.