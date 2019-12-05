Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о готовности Киева наделить Донбасс особым статусом. Более конкретные очертания этого предложения, пообещал он, станут видны после переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о готовности Киева наделить Донбасс особым статусом. Более конкретные очертания этого предложения, пообещал он, станут видны после переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже.Чем ближе становятся переговоры в нормандском формате, на которых состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, тем более подвижной оказывается позиция украинского руководства. В частности, ранее Киев давал понять, что особый статус не светит Донбассу ни в каком виде.Однако теперь, если верить окружению украинского лидера, Владимир Зеленский пошел на попятную и готов сделать некоторые уступки. Как рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак, тот согласен на конституционную реформу, которая должна быть проведена в стране в соответствии с минскими соглашениями.Однако она не будет означать автономии или федерации, передает "". Речь идет о расширенных полномочиях для властей региона. Андрей Ермак подчеркнул, что окончательная версия предложений украинской стороны Донбассу будет составлена уже по итогам переговоров нормандской четверки в Париже.Эксперты в Сети поздравили украинское руководство с достижением стадии "Торг", третьего из пяти шагов в принятии неизбежного. Для переговоров подобная позиция выглядит куда как более конструктивной, чем предыдущие две – "Отрицание" и "Гнев".Напомним, 9 декабря в Париже состоятся переговоры лидеров стран нормандской четверки. В рамках саммите произойдет первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Впрочем, президент России и до этого поддерживал контакт со своим украинским коллегой по телефону.Материал дополняется.