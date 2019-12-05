Актер Никита Джигурда заявил, что его супругу фигуристку Марину Анисину пытались убить. По словам знаменитости, к этому могут быть причастны черные риелторы.

Актер Никита Джигурда заявил, что его супругу фигуристкуМарину Анисину пытались убить. По словам знаменитости, к этому могут бытьпричастны "черные риелторы".Джигурда рассказал, что он и его супруга ранее получали угрозы.Злоумышленники заставляли звездную чету отказаться от многомиллионногонаследства бизнес-леди Людмилы Браташ. Теперьже "шакалы" перешли от слов к делу."Марине вновь во Франции предоставили охрану – после того,как на колесах ее машины, в которую она села вместе с нашими детьми,неизвестные критически ослабили колесные болты", – рассказал Джигурда в личном "Инстаграм".Актер поведал, что первым неладное заметил его сын. Сидя назаднем сидении, ребенок услышал подозрительный стук. К счастью, фигуристка неуспела разогнаться, поэтому трагедии удалось избежать.заявил, что не боится смерти, однакопредупредил недоброжелателей, что узнал их фамилии и места проживания. Всю информациюон спрятал в тайных сейфах в трех разных странах."Ангелы хранители и на этот раз отвели от нашей семьитрагедию, запланированную теми, кто довел нашу куму до смерти, отжав у неешантажом и насилием более пятисот миллионов рублей! Черные риелторы боятсяразоблачения и идут на замаскированный беспредел. У них огромные связи, и онизнают, что в крайнем случае отмажутся, спихнув всю вину на исполнителейбеспредела", – добавил .31 Авг 2019 в 3:20 PDTНапомним, что угрозы от анонимных лиц Джигурда и Анисинаполучают уже три года. Проблемы у звездного семейства начались после смерти предпринимательницыЛюдмилы Браташ. Бизнесвумен завещалазнаменитостям, с которыми долго дружила, все нажитое, а это миллионы долларов.Близкие умершей пытаются оспорить завещание. Родственники Браташ считают документподдельным.