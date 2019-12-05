Актер Никита Джигурда заявил, что его супругу фигуристку
Марину Анисину пытались убить. По словам знаменитости, к этому могут быть
причастны черные риелторы.
Актер Никита Джигурда заявил, что его супругу фигуристку
Марину Анисину пытались убить. По словам знаменитости, к этому могут быть
причастны "черные риелторы".
Джигурда рассказал, что он и его супруга ранее получали угрозы.
Злоумышленники заставляли звездную чету отказаться от многомиллионного
наследства бизнес-леди Людмилы Браташ. Теперь
же "шакалы" перешли от слов к делу.
"Марине вновь во Франции предоставили охрану – после того,
как на колесах ее машины, в которую она села вместе с нашими детьми,
неизвестные критически ослабили колесные болты", – рассказал Джигурда в личном "Инстаграм".
Актер поведал, что первым неладное заметил его сын. Сидя на
заднем сидении, ребенок услышал подозрительный стук. К счастью, фигуристка не
успела разогнаться, поэтому трагедии удалось избежать.
заявил, что не боится смерти, однако
предупредил недоброжелателей, что узнал их фамилии и места проживания. Всю информацию
он спрятал в тайных сейфах в трех разных странах.
"Ангелы хранители и на этот раз отвели от нашей семьи
трагедию, запланированную теми, кто довел нашу куму до смерти, отжав у нее
шантажом и насилием более пятисот миллионов рублей! Черные риелторы боятся
разоблачения и идут на замаскированный беспредел. У них огромные связи, и они
знают, что в крайнем случае отмажутся, спихнув всю вину на исполнителей
беспредела", – добавил .
31 Авг 2019 в 3:20 PDT
Напомним, что угрозы от анонимных лиц Джигурда и Анисина
получают уже три года. Проблемы у звездного семейства начались после смерти предпринимательницы
Людмилы Браташ. Бизнесвумен завещала
знаменитостям, с которыми долго дружила, все нажитое, а это миллионы долларов.
Близкие умершей пытаются оспорить завещание. Родственники Браташ считают документ
поддельным.