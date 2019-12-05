Его приговорили к 80 часам исправительных работ

19-летнего жителя Коврова суд признал виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Его приговорили к 80 часам исправительных работ, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Следствием было установлено, что парень около 3 лет назад познакомился в школе с 14-летней девочкой и начал с ней дружить. Мама школьницы неоднократно запрещала дочери видеться со старшим другом, однако в марте 2019 он склонил её к сексу.В сентябре сотрудники больницы сообщили в полицию о том, то к ним обращалась 14-летняя девушка на 8 неделе беременности. После этого в отношении 19-летнего папы возбудили уголовное дело.«Во избежание негативных последствий для несовершеннолетних просим уделять большее внимание воспитанию детей культуре половых отношений. В случаях нарушения законных прав вашего ребенка немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.Мужчинам, достигшим 18-летнего возраста, напоминаем, половое сношение с девушками, не достигшими 16-летнего возраста, является уголовно наказуемым деянием», - добавили в СледКоме.