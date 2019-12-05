По версии следствия, фигурант похитил у своей знакомой золотой браслет и деньги.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, летом текущего года обвиняемый в одной из торговых точек познакомился с женщиной, которую пригласил к себе домой. Когда знакомая ушла, фигурант обнаружил, что она забыла банковскую карту. Зная пин-код, злоумышленник обналичил с чужого счета 9 000 рублей.Обнаружив пропажу, женщина вернулась домой к обвиняемому. В момент передачи карты фигурант сорвал с запястья знакомой золотой браслет, стоимостью 15 000 рублей. На требование вернуть украшение злоумышленник ответил отказом. Потерпевшая обратилась в полицию.Обвиняемый был задержан оперативниками на территории города и дал признательные показания, пояснив свои противоправные действия желанием вновь увидеть знакомую, которая должна была вернуться за украшением. Похищенное золото фигурант сдал в ломбард.В ходе следствия браслет был изъят и возвращен законной владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.