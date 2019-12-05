Петербургское издание Фонтанка опубликовало материал о ликвидации боевика ИГ (Исламское государство, террористическая организация, запрещена в России) в 2017 году в Сирии. Корреспонденты вышли на некоего Руслана, якобы состоящего в рядах ЧВК Вагнера. Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование. Журналисты утверждают, что опубликованная информация оказалась недостоверной и Фонтанка может предстать перед судом за клевету.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало материал о ликвидации боевика ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в России) в 2017 году в Сирии. Корреспонденты вышли на некоего Руслана, якобы состоящего в рядах ЧВК "Вагнера". Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное . Журналисты утверждают, что опубликованная информация оказалась недостоверной и "Фонтанка" может предстать перед судом за клевету.В прошлом месяце в "Новой газете" появилось видеос ликвидацией террориста "Исламского государства". Журналисты такжепредоставили фотографию предполагаемых участников операции.Несмотря на разоблачение снимка, "Фонтанка"провели собственное расследование. Сотрудники СМИ заявили, что смоглиидентифицировать личность одного из участников ликвидации. Они вышли на некоего39-летнего Руслана из Брянска.Автор расследования, Александр Ермаков, написал, чторедакции удалось связаться с ветераном чеченской войны и предполагаемым бойцомЧВК "Вагнера". Сообщалось, что журналист поговорил с мужчиной о нашумевшемвидео и его участии в боевых действиях в Сирии в 2017 году.В Федеральном агентстве новостей усомнились в достоверностисведений, опубликованных в "Фонтанке". Как пишет ФАН, корреспондентыиздания лично встретились с предполагаемым героем интервью Александра Ермаковаи выяснили реальные положение дел. Руслан впервые слышит о разговоре с этимжурналистом, пишет Федеральное агентство новостей.Расследователи ФАН обращают внимание, что корреспондент"Фонтанки" не задавал уточняющие вопросы из биографии Руслана. АлександрЕрмаков сразу же начал забрасывать вымышленного интервьюируемого вопросами оСирии, ЧВК "Вагнера" и других вещах."Статья "Фонтанки" получилась несколько странной.Материал построен таким образом, чтобы создать впечатления, что собеседникжурналиста оправдывается и уклоняется от ответов на прямые и каверзныевопросы", – отмечает ФАН.Журналистам агентства Руслан рассказал всю подробнуюинформацию о себе. Он подтвердил, что работает в фольклорной школе "Калинушка"в Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчестваимени Ю. А. Гагарина. Собеседник уточнил, что с ним не созванивались журналистыпетербургского издания.В ФАН решили проверить имеющиеся факты. Герою интервью"Фонтанки" 39 лет, он воевал в Чечне имеет ранения и татуировку нагруди. В беседе с ФАН Руслан отметил, что ему 36 лет, он проходил срочнуюслужбу, а татуировка у него расположена на спине. Более того, он развеял миф отом, что входил в состав ЧВК "Вагнера" в Сирии. В 2017 мужчина выезжал лишь вМолдавию, пересекая Украину. И то, это были поездки с детьми на выступления.Видео с конкурсами есть в архиве дома детского творчества.В материале "Фонтанки" имеются данные о росте Руслана – 197сантиметров. Собеседник ФАН опроверг эту информацию – его рост 170 сантиметров.После того, как Руслан узнал о странном расследовании"Фонтанки", он принял решение обратиться в суд. Мужчина сообщил, что вближайшее время подготовит все необходимые документы.Ранее расследование ФАН о видео с ликвидациейтеррориста в Сирии вызвало острую реакцию "Новой газеты". В Федеральном агентстве новостей не исключают, что с расследованием"Фонтанки" может быть связан беглый олигарх Михаил Ходорковский.