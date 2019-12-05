У известного актера Владимира Епифанцева неожиданно обнаружился родной брат. Предполагаемый родственник звезды кино и сериалов появился в студии Пусть говорят, чтобы получить результаты теста ДНК.

У известного актера Владимира Епифанцева неожиданнообнаружился родной брат. Предполагаемый родственник звезды кино и сериаловпоявился в студии "Пусть говорят", чтобы получить результаты теста ДНК.Таинственного младшего брата артиста зовут Антон Рыжков. Ему 38 лет. Он боевой офицер в отставке, прошедший через горячие точки.О родстве с Владимиром Антон узнал от отца. Родитель Рыжкова открыл эту тайну на смертном одре."В 70-х годах еще до женитьбы на моей матери, до моего брата, до меня, у него был роман с Татьяной Епифанцевой", – рассказал герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" ведущему Дмитрию Борисову.Владимир Епифанцев от встречи с предполагаемым родственником не отказался. Артист даже согласился сдать ДНК-тест. В эфире ток-шоу "Пуст говорят" актер отметил, что для него не важно родство по крови, он ценит духовную близость."Зачем нам нужно чтобы Антон был моим братом. Я даже со своим братом не очень общался, потому что наш круг интересов разошелся. Я занимался актерской профессией, мой брат рисовал картины, алкоголем баловался, мне это было неинтересно, я больше к физкультуре тяготел. Я музыкой увлекался, а он ее просто слушал. Мне нужны братья по духу, с которыми я мог создавать что-то, заниматься творческим процессом", – сказал Владимир Епифанцев.В эфире шоу "Пусть говорят" обнародовали результаты генетического исследования. Конверт с итогами экспертизы вскрыл специалист лаборатории."Был проведен ДНК-тест по Y-хромосоме. Если у Владимира и Антона действительно один отец, то Y-хромосома у них идентична. Он однозначный. Он покажет действительно ли вы являетесь близкими родственниками по мужской линии. Вероятность того, что Антон и Владимир действительно являются близкими родственниками по отцовской линии, составляет ноль процентов. У вас разные отцы. Это однозначно", – сказал специалист в эфире "Пусть говорят".