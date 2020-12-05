Александр Лукашенко убежден, что сейчас он не нуждается в усиленной поддержке Москвы. Из-за этого политик не воспринимает всерьез обещания, которые дал российской стороне.

Александр Лукашенко убежден, что сейчас он не нуждается в усиленной поддержке Москвы. Из-за этого политик не воспринимает всерьез обещания, которые дал российской стороне.Изворотливость и бесспорный дипломатический талант на протяжении долго времени помогали Александру Лукашенко держаться на плаву и маневрировать. Теперь, когда политик дискредитировал себя в глазах партнеров, любой неверный шаг будет иметь определенные последствия для Батьки.Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий выразил мнение, что Кремль не намерен поддерживать Лукашенко с риском больших убытков. В условиях мирового кризиса из-за коронавирусной инфекции Россия старается избегать конфронтаций с Западом.По словам политолога, в начале 2021 года Москва выберет более жесткую тактику взаимодействия с Лукашенко. Речь идет о том, чтобы принудить последнего диктатора Европы к выполнению сочинских договоренностей.По мнению осведомленных экспертов, главным условием урегулирования политической ситуации в Белоруссии является проведение конституционной реформы в стране. Лукашенко не раз говорил об этом, но последнее время его риторика по данному вопросу кардинально изменилась.Российская сторона уже не раз указывала Александру Григорьевичу на то, что пора наладить диалог с собственным народом. По всей видимости, сейчас Лукашенко не видит внутренней угрозы для своей власти, поэтому не относится к своим обещаниям с должной серьезностью.