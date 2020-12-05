В результате пожара пострадала внутренняя отделка потолка.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Камешковский р-н, п. Придорожный, д. 12. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. На момент прибытия было обнаружено задымление на мансарде дома. Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня в жилом доме. В результате пожара пострадала внутренняя отделка потолка. Пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники , 9 человек личного состава.(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)