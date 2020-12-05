Экологи опубликовали результаты исследований почвы.

Эколаборатория центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги обнародовала результаты исследований проб грунта у станции «Новки-1». Напомним, что 16 ноября под ВладимиромПо информации , превышения фоновых показателей содержания нефтепродуктов в почве за пределами дамбы, ограждающей участок разлива топлива, не выявлено. Внутри локализованной территории, а это 2 600 кубометров, среднее содержание мазута в земле - порядка 1100 мг/кг, что больше чем в четыре раза превышает фоновые показатели.На месте происшествия специалисты ГЖД продолжают вырезать загрязненный грунт и занимаются восстановлением слоя почвы.«Экологический мониторинг, забор контрольных проб и лабораторные исследования эффективности мероприятий по ликвидации последствий ЧП будут продолжаться до полного восстановления территории», - заверили в пресс-службе ведомства.Напомним, что общая масса топлива, которая вылилась из цистерн, составила около 12,5 тонн. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.