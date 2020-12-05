С каждым годом глобализация охватывает все больше сфер. К сожалению, далеко не каждая область готова безболезненно принимать изменения и продолжать рост и развитие. Однако с этим успешно справляются крупные промышленные и финансовые группы, которые контролируют мировые процессы и способствуют усилению межнациональных корпораций, и при этом совершенно не учитывая особенности того или иного региона, где эти самые процессы разворачиваются. Далеко не все государства готовы осваивать такие масштабные бюджеты из-за рубежа и правильно их распределять.

С каждым годом глобализация охватывает все больше сфер. К сожалению, далеко не каждая область готова безболезненно принимать изменения и продолжать рост и развитие. Однако с этим успешно справляются крупные промышленные и финансовые группы, которые контролируют мировые процессы и способствуют усилению межнациональных корпораций, и при этом совершенно не учитывая особенности того или иного региона, где эти самые процессы разворачиваются. Далеко не все государства готовы осваивать такие масштабные бюджеты из-за рубежа и правильно их распределять.Как правило, после объемных денежных вливаний в экономике происходит резкий скачок роста, который может закончиться таким же резким обвалом из-за неготовности государства грамотно применить бюджет, ведь это должно затронуть не только одну отрасль, например, экономическую, но и привнести изменения в целом как в политическом и социальном плане.Обществу очень сложно перестроиться в один момент, стремительные изменения чаще воспринимаются негативно, даже если они направлены на улучшения качество жизни. Международные корпорации, занимаясь финансовыми влияниями в бюджеты другой страны, открывают ящик Пандоры. Чтобы не потерять свою аутентичность, государствам, какими бы они не были, от Албании до США, необходимо сбалансированно пройти все стадии политического, экономического и общественного развития.Как же определяются общественное благополучие и социальная удовлетворенность? В первую очередь, это наличие продовольствия и доступные цены на него. Особенно на те вещи, в которых человек нуждается каждый день - например, хлеб. В условиях пандемии, когда стабильное существование потребительского рынка несколько пошатнулось, далеко не все участники смогли адаптироваться к возникшим изменениям. Сложно подсчитать, сколько предприятий закрылось за этот период. Но есть и те, кто сумел проанализировать ситуацию и только масштабировать свою активность.Одним из таких людей является предприниматель Олег Волин - человек-практик, который успешно реализовал проект ТЦ Петровский. Он не только пережил первый кризис потребительского спроса, но и сейчас, как сообщают эксперты продовольственного рынка, демонстрирует хорошие показатели. бизнесмена о его успехах, перспективах и дальнейших планах.– Какие принципы вы применяете в своем бизнесе? В чем причина стабильности ваших предприятий?– Во всех своих проектах я исхожу исключительно из личного опыта и собственного мироощущения. Фактически мою жизнь и сегодняшнюю деятельность в качестве предпринимателя определил один случай. Я очень люблю скорость, причем во всех ее проявлениях, одно из них – автомобильные гонки. Одно время принимал участие в любительских гонках на трассе Нюрбургринг, которую прославили Айртон Сенна и Михаэль Шумахер. Однажды на скорости около 270 км/час у идущего впереди меня Порше лопнул картер двигателя, на трассе образовалось огромное масляное пятно. Занос и авария были неминуемы. Я успел сгруппироваться, чтобы принять страшный удар и выжить. Те мгновения были наполнены мыслями о семье и о том, что еще не успел завершить начатое, благодаря этим переживаниям и переосмыслению мое предприятие получило новую динамику, а на гонки я больше не ездил.– Ваш торговый центр Петровский на Новорижском шоссе работает с 2011 года и был построен фактически в чистом поле. Не страшно было открывать огромный ТЦ на новом месте?– Было, конечно, волнение, но начало деятельности ТЦ Петровский совпало с реализацией местными властями постановления федерального правительства о закрытии нестационарных торговых объектов, в округе были закрыты все контейнерные рынки и прекращена торговля в некапитальных строениях. ТЦ Петровский возводился в соответствии со всеми актуальными требованиями властей. Что касается покупателей, гостей, а теперь уже друзей Петровского, то я благодарен им за то, что они по достоинству оценили объект, в котором воплотились все мои идеи. В первое время посещаемость была около 1000 человек в день, сейчас больше 5000. Моя бизнес-модель предполагает соответствие дореволюционным предпринимательским традициям, не слепое их копирование, а творческое и современное переосмысление. История России – это история православия, где сильный и здоровый дух русского народа позволяет преодолевать невероятные трудности. В нашей истории есть все ответы вызовам современного мира.– Вы декларируете следование русским купеческим традициям. Каким образом они сочетаются с современным бизнесом?– Русский купец всегда был порядочным человеком. Жулики и обманщики – это исключение. Заключать сделки на бумаге и подписывать договоры начали только в конце XIX века. Честное имя торговца подтверждалось годами и дорого стоило. Купеческие фамилии существовали по нескольку веков, вызывая признание и уважение. Выезжая на ярмарку, никто не брал с собой кассовый аппарат и книгу жалоб. Жизнь все расставляла по своим местам. Мой торговый центр построен по образцу русской ярмарки: каждому товару – свой павильон, каждому покупателю – свой продавец. Доверие между людьми рождается только во время непосредственного общения. Продавцы-арендаторы стоят перед витринами и лично встречают гостей-покупателей. В этом – залог успешной торговли и особых отношений между торгующим и покупающим.– Что вы считаете основой вашего бизнеса?– Успех любого бизнеса зависит не только от денежных вливаний и точно не от западных методичек для успешных менеджеров. Конечно, реализуя свои проекты, я исхожу из факта наличия средств, но главное – это командный дух, идея, которая близка всем сотрудникам и соратникам. Мне всегда было важно, чтобы меня понимали. Я пытался донести своей команде не сроки строительства и внешний вид будущих объектов, а структуру взаимоотношений во время реализации проекта и потом, во время эксплуатации. Не сразу, но это удалось, – моя задача как руководителя заключалась в создании условий, в которых каждый сотрудник приумножает свои таланты. Самое страшное – это состояние, когда предприятие превращается в кладбище талантов, собрание инертных и утомленных сотрудников. Команда, которая живет мыслями своего руководителя, может очень многое и дорого стоит. Вторая важная составляющая управленческого процесса – это создание правильной юридической архитектуры. Обстоятельства последних лет требовали от меня выстраивать юридические процессы по принципу полноценной модели, включающей прогнозирование последствий моих управленческих решений, которые призваны защищать предприятия и коллектив от внешних недружественных действий.– Пандемия COVID-19 – это серьезное испытание для бизнеса. Как вы считаете, будут ли какие-либо позитивные последствия ковид-сезона?– У моих специалистов есть интересное наблюдение: падение спроса, скорее всего, было обусловлено за счет сокращения количества рабочей силы из стран ближнего зарубежья, раньше бригадиры самостоятельно производили закупки. Сейчас наблюдается обратная тенденция – поток покупателей начинает восстанавливаться за счет более квалифицированной рабочей силы из регионов России. Мы оптимистично прогнозируем рост притока покупателей в ТЦ после завершения ковид-сезона за счет повышенного спроса на загородную недвижимость и увеличения загородного индивидуального строительства. Во всем есть свои плюсы.– Как вы оцениваете санкционную политику по отношению к России? Стоит ли нам дружить с Европой и западным миром?– В свое время я много путешествовал, объездил практически все интересные уголки Земли, но с некоторых пор ограничиваюсь всего несколькими местами: Святая Земля – Иерусалим и Галилея, Святая гора – Афон и, как ни странно, Баден-Баден в Германии. Святая Земля и Афон, по моим ощущениям, это места за пределами времени и пространства, посещая их, получаю духовную поддержку и благодаря этому разрешаются проблемы, которые казались ранее сложными, ключ к решению которых всегда находился рядом. Баден-Баден – немного другое, это место соприкосновения культуры России и Европы, историческая точка особого диалога с Западом, которого, к сожалению, так не хватает сегодня. Постоянные попытки нарушить баланс оси Запад–Восток, столкнуть лбами, противопоставить политические и экономические системы России и Германии – это следствие духовного измельчания европейской элиты. Западные лидеры поддаются на провокации и с легкостью отказываются от диалога с Россией в пользу однополярного мира. В Баден-Бадене я часто прохожу мимо памятника германскому канцлеру Бисмарку, человеку, хорошо знавшему Россию и даже русский язык. Для меня Бисмарк – это образец равновесия в европейской политике, которому удалось долгое время объединять целый континент посредством договоров и мудрой политики. Очень интересная личность в свете современных разногласий в Европе. Он делал из политики бизнес, а из бизнеса – политику. У него можно поучиться.– Давайте вернемся к вашему бизнесу. Сегодня в обиход прочно вошел термин новая реальность для бизнеса, есть у вас какой-то особый рецепт или стратегия ведения бизнеса в условиях новой реальности?– На мой взгляд, сегодня не надо придумывать какой-то свой особый стиль управления. Ничто не ново под Луной, достаточно вспомнить, что в мировой истории были и более страшные эпидемии, а Россия уже не раз находилась под санкциями западных партнеров, в итоге все пережили. Руководителям не стоит паниковать и терять контроль над ситуацией. Ответы на вызовы новой реальности надо находить в собственных ресурсах, надеясь только на свои силы.ТЦ Петровский в цифрахРасположен в Московской области, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД.Введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года. В составе: фермерский продуктовый базар и торговый центр строительных материалов.Объем торговых площадей 27 000 кв.м.На территории ТЦ Петровский функционируют 422 магазина, работают 800 продавцов. Ежедневная посещаемость 5000 человек в день.