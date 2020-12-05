Из 37 запланированных объектов достроены пока только 33.

Вопрос сдачи новых фельдшерско-акушерских пунктов в эксплуатацию был поднят на очередном коронавирусном брифинге – 3 декабря.В 2019 году в регионе необходимо было построить 21 ФАП. В текущем году они должны были получить разрешение на работу.Как рассказали в департаменте здравоохранения, почти все прошлогодние объекты готовы. Исключение – ФАП в деревне Аббакумово. Проблема в том, что он возведён на территории, являющейся национальным парком. Сейчас идёт процесс согласований, проводятся геодезические работы. Власти предпринимают необходимые усилия, чтобы узаконить объект. Примечательно, что новый медицинский пункт построен на месте старого.В 2020 году по нацпроектам во Владимирской области должны были построить ещё 37 ФАПов, а в 2021 оснастить их оборудованием и лицензировать. На начало декабря на четыре из них даже не заключены контракты. В депздраве отметили, что планируют уложиться в срок. Технология строительства позволяет возводить модульные конструкции в зимнее время. Ожидается, что к концу года монтажные работы завершатся на 85%.Напомним, что в 2021 году специалисты уже должны начать оказывать в новых учреждениях медицинскую помощь.