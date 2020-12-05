Политологи часто говорят о том, что единственный шанс Лукашенко урегулировать ситуацию в стране – это конституционная реформа. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич убеждена, что даже это уже не поможет Батьке.

Политологи часто говорят о том, что единственный шанс Лукашенко урегулировать ситуацию в стране – это конституционная реформа. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич убеждена, что даже это уже не поможет Батьке.Александр Лукашенко довел граждан Белоруссии до ручки. Часть населения в спешке покинула страну, кто-то до сих пор отстаивает стремление к переменам на улице.Многие политологи сходятся во мнении, что Батька зашел слишком далеко. Единственным верным решением для политика было бы проведение досрочных президентских выборов и конституционной реформы. При этом Лукашенко, по всей видимости, не торопится воспользоваться этим шансом.Член президиума Координационного совета, Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала о том, есть ли у белорусской власти возможность договориться с народом. Уехавшая в Германию писательница выразила мнение, что никаких положительных изменений при Лукашенко ждать не стоит.В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Алексиевич заявила, что после массового насилия над белорусами Батька уже не сможет сделать нечто конструктивное. "Страна превратилась в лагерь какой-то военный", – цитируют писательницу СМИ.Алексиевич уверена, что накопленный у людей гнев выйдет наружу весной. При этом политический деятель надеется, что белорусы не станут воевать. "Я бы не хотела крови", – резюмировала она.