Национальные интересы России тесно связаны с соседней республикой. По этой причине Москва будет делать все, чтобы стабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Национальные интересы России тесно связаны с соседней республикой. По этой причине Москва будет делать все, чтобы стабилизировать ситуацию в Белоруссии.Александр Лукашенко неоднократно называл Владимира Путина старшим братом. Аналогичную связь привыкли проводить между Россией и Белоруссией. Как правило, старший брат заступается за младшего, даже если тот оказался не прав в определенной ситуации.Журналист и политолог Виталий Третьяков выразил мнение, что Москва заняла твердую позицию в белорусском вопросе. Путин через послов довел до европейских лидеров сообщение о том, что Россия не отдаст территорию Белоруссии Западу.Кремль осознает, что национальные интересы России тесно связаны с братской республикой, подчеркнул Третьяков. Речь также идет о соображениях безопасности.Эксперт убежден, что ситуацию усугубляет сам Лукашенко. Его склад характера подразумевает склонность к импульсивности. Никто не может с точностью спрогнозировать, как поведет себя Батька в дальнейшем.Кроме того, заявления последнего диктатора Европы крайне противоречивы. Лукашенко не раз говорил и готовности провести демократическую конституционную реформу, но при этом расставаться с президентским постом он не планирует, рассказал политолог в интервью изданию "Украина.ру".