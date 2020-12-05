В рамках программы Владимирской области «Развитие образования» на эти цели было выделено 13,5 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школы Гусь-Хрустального пополняются новейшим оборудованием, которое интегрируется, формируя единое цифровое образовательное пространство. В этом году цифровая образовательная среда началась в школах №1, 3, 4, 5, 10 и 16. В рамках программы Владимирской области «Развитие образования» на эти цели было выделено 13,5 млн рублей. В стандартный комплект оборудования входит две интерактивные панели, 30 ноутбуков для двух компьютерных классов, 3 ноутбука для педагогов и 6 ноутбуков для администрации.Новое современное оборудование уже активно используется в основной школе №5, которое установлено в отремонтированном помещении бывшей школьной библиотеки. Особую надежду учителя возлагают на повышение эффективности и результативности в обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети, как правило, склонны к быстрой утомляемости, они часто отвлекаются, у многих из них кратковременная память. Использование интерактивного комплекса поможет педагогу в полной мере решать поставленные задачи.Интерактивное занятие с использованием SMART-доски и индивидуальных компьютеров для детей 3-го класса коррекционно-развивающего обучения провела педагог-психолог Лилия Куприянова. Занятие прошло интересно и непринужденно, с возможностью индивидуально поработать на SMART-доске.Знаменитый музей «Красная гвоздика» в школе №10 переживает глобальное обновление с поступлением оборудования цифровой образовательной среды. Заместитель директора по инновационной деятельности Артем Мочалов провел мастер-класс «Виртуальный музей одного героя». Отремонтированный музей является центром инновационной и воспитательной работы школы №10. Музей был намеренно поделен на 2 части: одна из них интерактивная, здесь используется оборудование ЦОС, вторая часть полностью отведена под экспозиции музея.30 нетбуков для учащихся сенсорные, их можно использовать как планшет. В комплекте к ним идет стилус - перо для ввода нужной информации. Ученики проходят по ссылке с любого устройства, таким образом присоединяясь к классу.Гости школ сами попробовали выполнить интересное занятие: они пополняли виртуальный Музей одного героя различными экспонатами. Выходит, что каждый пользователь может насытить цифровое образовательное пространство необходимой информацией, а полученный результат видят все. Такая автоматизация – удобство как для школьника, так и для педагога.(Фото: Пресс-служба администрации города Гусь-Хрустальный)