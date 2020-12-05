По словам врачей, одно из последствий коронавируса - бессонница. Как с ней бороться?

По словам врачей, одно из последствий коронавируса - бессонница. Как с ней бороться? На Руси считалось, что это растение с розовыми цветками может справиться с любой болезнью. Конечно, это не так. Но польза Иван-чая известна и сегодня. Он не повышает давление, не содержит кофеина. И успокаивает нервную систему, рассказывает чайный мастер из Суздаля Александр Ключник. Он поделился, как создает чай по собственной технологии.Александр Ключник - чайный мастер:- У меня, например, купажи с травами, которые я сам выращиваю. Например, чабрец, душица, дикая мята. И ягоды сушу еще к нему. Кому-то больше ягоды - полоника, клюква, земляника, малина.Ягодные чаи - витаминные, с травами - успокаивающие. А сам Иван-чай содержит витамин С. Александр начал заниматься чаем 8 лет назад - когда задумался о здоровом питании. И решил сделать полезный напиток.Иван-чай - дикорастущее растение. И найти его можно везде. Но чтобы чай получился еще и вкусным, готовить его нужно по технологии. Ферментация, сушка. Александр использует невысокую температуру - до 45 градусов - так чай сохраняет полезные свойства и аромат. Ягоды он собирает и сушит в помещении, которое отапливается дровяной печкой. Станок для скрутки собран на заказ, лотки для сушки он делал сам - деревянные с пищевой сеткой. Для сушки ягод - самодельный шкаф с вентилятором.Александр начинал учиться чайному мастерству по роликам в интернете. И постепенно улучшал технологию. Он собирает его в экологически чистых зонах - вдали от трассы. Летом чайный мастер почти каждый день работает от рассвета до заката.Александр Ключник - чайный мастер:- Приезжаю домой и до трех ночи у меня идет работа на станках. Летом я работаю по 20 часов в сутки примерно. Два месяца самые активные. Потому что за лето его нужно заготовить на весь год.