На нём нашли массовые нарушения.

В Киржаче Россельхознадзор Владимирской области проверил мясоперерабатывающее предприятие, которое производит полуфабрикаты. Выяснилось, что нарушен ряд требований Таможенного союза.«Измельчение продукции велось при температуре выше 12 градусов Цельсия. Хранилось мясо при температуре -30 градусов, что превышало допустимый лимит на 10. Не производился контроль воды, используемой в производстве. Отсутствовала документация о проведении мойки, дезинфекции и обеспечению безопасности», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.В результате пищевое производство будет получит штраф.