В Муроме суд рассмотрит дело о возмещении вреда здоровью из-за падения с крыши кафе. В суд обратилась женщина, которая эти летом проводила время на базе отдыха рядом с озером Большое Свято

В Муроме суд рассмотрит дело о возмещении вреда здоровью из-за падения с крыши кафе. В суд обратилась женщина, которая эти летом проводила время на базе отдыха рядом с озером Большое Свято вместе с родственниками. Из-за плохого сигнала сотовой связи постоялице пришлось залезть на второй этаж кафе-магазина. Но когда женщина вышла на веранду, пол под ней