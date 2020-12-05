Владимирские активисты подводят итоги этого непростого периода.

Сегодня во всем мире отмечается День добровольца. И по данным Организации объединенных наций, в мире приблизительно 1 миллиард волонтеров. Как отмечают психологи: бескорыстная помощь делает людей счастливыми. А в пандемию поддержка особенно нужна пожилым людям, многодетным семьям и четверолапым. Владимирские активисты подводят итоги этого непростого периода.Во время пандемии пожилые люди оказались практически отрезаны от жизни. Многие боятся выходить на улицу. С первого дня им помогают волонтеры. С оплатой квитанций ЖКХ, покупкой лекарств и продуктов.- Мы только позвонили, сразу нам через полчасика спросили - что нужно, когда придти.У многих ребят появились так называемые "подшефные" бабушки. С ними они обмениваются номерами телефонов. Звонят, интересуются здоровьем и навещают два раза в неделю. Часто выполняя роль внуков, говорит координатор команды Молодежки ОНФ Алёна Бойкова.Алёна Бойкова - координатор команды Молодежки ОНФ Владимирской области:- Сначала было тяжело. Было много заявок. И продуктовая помощь - пакеты были тяжелые. И улыбки. Конечно, их не видно - мы все одеты в маски. И когда видишь счастливые глаза, улыбку глазами.На помощь пришел и спорт. Каждый день болельщики Спартака навещали по 30 многодетных семей. Во время самоизоляции им тоже пришлось непросто - в 4 стенах с маленькими детьми. Семьям "красно-белые" привозили необходимые продукты. Собирали средства.Екатерина Дроздова - многодетная мама:- Позвонили, сказали, что мы вам поможем. Вы знаете, это очень даже хорошо, почаще бы так помогали. Не только многодетным, конечно.Пандемия сказалась и на работе станции переливания крови. Количество доноров сократилось вдвое. Поэтому акция ОНФ "ОставайсяДонором" оказалась жизненно необходима.Екатерина Никитина - донор:- Мне хотелось стать донором, потому что моя мама и тетя были почетными донорами. И до сих пор они почетные доноры. И мне хотелось быть похожими на них.Добровольцы собирают помощь и братьям нашим меньшим. Особенно зимой им требуются подстилки, корма и медикаменты. Недавно команда "Молодежки" побила годовой рекорд и собрала 205 килограммов корма, рассказала Юлия Бобкова.Юлия Бойкова - волонтёр:- Совсем недавно к нам в загородный дом подбросили котенка. У него была подвернута лапка, и я его свозила в ветеринарную клинику. Там мне сказали, что у него ушиб. И я решила оставить котенка дома, чтобы подлечить.К добрым делам юные волонтеры привлекают и своих родителей и учителей. Мария Рахова - преподаватель ВлГУ и мама. Во время пандемии развозила продуктовые наборы, поздравляла ветеранов и навещала животных в приюте. Совмещать работу, волонтерство и семью сложно, но возможно, уверена Мария.Мария Рахова - волонтёр:- Люди в приютах просто физически одни не смогут справиться. Поэтому они всегда приглашают волонтеров. В приют мы ездили с сыном. Ему, конечно, очень понравилось выгуливать собак, очень захотелось взять собачку с собой.Коронавирус выявил большое количество проблем. Но также показал, что рядом с нами много бескорыстных людей. Которые готовы прийти на помощь. И сейчас волонтерам предстоит приятная задача - подарки к Новому году.Анастасия Сахарова "Вести-Владимир".